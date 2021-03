ABŞ Prezidenti Co Bayden Novruz bayramı barədə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, dünyanın “COVID-19”səbəbi ilə çətin dövr keçirdiyini, ancaq yaxşı günlərin yaxın olduğunu bildirib.

Bayden İrandan Orta Asiyaya, Orta Şərqdən Avropaya qədər hər kəsin bayramını təbrik edib.

“Bütün ağrı və itkilərimizdən sonra qarşımızda daha yaxşı günlərin olduğunu unutmamalıyıq. Birlikdə çalışmalıyıq- sülh, firavanlıq və anlayışla dolu ortaq bir gələcək üçün”,- deyə ABŞ Prezidenti bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.