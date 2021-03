Bakıda qadın ərini bıçaqlayıb.

Hadisə Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsində baş verib.

1984-cü il təvəllüdlü Sevinc Sadıqova yaşadıqları evdə ailə münaqişəsi zəminində əri, 1980-cı il təvəllüdlü Zaur Sadıqovu ayaq nahiyəsindən bıçaqlayıb.

Z.Sadıqova xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra buraxılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

