Günün ulduz falı - 21 MART

Qoç - günün ilk yarısından etibarən aktiv olun. Problemlərin həllini təxir salmayın. Aramla çalışın, təmkinli davranın.

Tərəfdaşlarla şəriklərin təkliflərini, iradlarını və istəklərini nəzərə alın. Onları qayğılandıran məqamları qulaqardlına vurmayın. Bir işi yarımçıq qoyub başqasına başlamayın.

Günün ikinci yarısında yaşamınızda və ya münasibətlərinizdə çətinliklər yaranacaq. Situasiyanı təhlil edin, maneələri aradan qaldırın. Problemlərin bir qisminin səbəbi tərəfdaşınızın tərəddüdləridir. Təxribatlara cavab verməyərək işinizlə məşğul olsanız, mövqeləriniz daha səbatlı olar.

Enerjinizdən rasional istifadə edin.

Buğa - tərəfdaşlar və şəriklərlə münasibətlərdə qəfil dəyişikliklər istisna deyil. Toqquşmalar, iradlar və tənqidlər olacaq. Yaşananların ciddiliyi bir qədər əvvəl formalaşmış şərtlərdən asılıdır.

Yaşananları ürəyinizə salmayın. Münasibətləri aydınlaşdırmağa çalışmayın.

Günün ikinci yarısında qəfil təklif və ya xəbər alacaqsınız. Baş verənləri götür-qoy edin. Ağır təhlillərlə araşdırmalar üçün münasib zaman deyil.

Güzəştlərə meylli olmasanız, təmaslarda sərinliklər yaranacaq.

Axşam saatlarındakı ideyalar maraqlıdır. Amma onların sınaq müddətinə ehtiyacı var.

Əkizlər - nəyəsə başlamaq, hansısa layihəni reallaşdırmaq istəyirsinizsə, tələsməyin. Niyyətlərinizdə yenilənmələr ola bilər. Yaxın gələcəklə bağlı perspektivlər hələ tam formalaşmayıb. Kənardan istənilən impuls sizi yolunuzdan sapdıraraq fərqli istiqamət seçməyə təşviq etməsin.

Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınıza diqqətlə nəzər salın. Təcili həllini tələb edən məsələlər var. Fiziki işdə xeyir var.

Özünüzü həddən artıq yormayın. Əks təqdirdə yuxusuzluq və başağrıları istisna deyil.

Şəxsi münasibətlərdə bir sıra məqamları yenidən dəyərləndirmək gərəkdir. Axşam saatları gərginlik vəd edir.

Xərçəng - yaxınlarınıza, tərəfdaşlarınıza, həmkarlarınıza qarşı kəskin iradlarla çıxış etməyin. Dəyər verdiyiniz insanların qəlbini qırmayın. Yaranan problemlər fəaliyyətinizdə gecikmə, təxirəsalmalara səbəb olarsa, maneələri daha qəti şəkildə dəf edin.

Günün ikinci yarısında hazır, başa çatmış saydığınız konstruksiyada nələrsə dağıla bilər. İşlərdə və münasibətlərdə eksperimentlərlə məşğul olmayın. Təhlükəsizliyinizi təmin edin. Təlimatları pozmayın, qaydalar və şərtlər çərçivəsində qalın.

Axşam saatlarında tanımadığınız yerə yollanmayın. Şəxsi münasibətlərdə incikliyi absolyuta çatdırmayın.

Şir - yaşananlarla bağlı gözləntiləriniz ifrata varmasın. Diqqət gözləsəniz də, ətrafınızdakı insanlar öz işləri ilə məşğuldur. Emosional olmayın, hisslərin əsirinə çevrilməyin.

Gərginlik düşünülməmiş qərara, sonradan peşmançılıq hissi yaradacaq addıma səbəb ola bilər.

Günün ikinci yarısında hazır olmadığınız işlərə başlamayın. Dəyişikliklərə və islahatlara can atırsınızsa, radikallıq etməyin. Şəxsi münasibətlərdəki aktual məsələni nəzərdən keçirin. Ehtiyac yaranarsa, müzakirədən qaçmayın.

Axşam saatlarını evdə keçirin. Təxribatlara uymayın.

Qız - qəfil xəbərlər və ya gözlənilməz informasiyalar olmasa da, qeyri-stabil, gərgin zamandır. Cari işlərin axarından kənara çıxmayın. Heç nəyi mürəkkəbləşdirməyin. Əlavə tapşırıq və ya sifarişlərə aludə olmayın.

Günün ikinci yarısında qəza, ağır problemlər riski var. Mübahisə etmək, münasibətləri aydınlaşdırmaq zamanı deyil. Sükan arxasında, mexanizm və avadanlıqla işləyəndə ehtiyatlı davranın. Qıcıqlı davranış, emosionallıq kənardan neqativ təsirlərə səbəb ola bilər.

Axşam saatlarına yaxın ümumi qeyri-stabillik artacaq.

Planlarınızda qəfil dəyişikliklər olarsa, geriyə qayıtmağa can atmayın. Şəraitə uyğunlaşın. Optimal qərarlar qəbul etməyə çalışın.

Tərəzi - informasiya axınında faydalı məlumatları seçin. Ətrafınızda baş verən proseslər, tarıma çəkilmiş əsəblər fəaliyyətinizə dağıdıcı təsir etməməlidir. Problemlərin bəzilərini əvvəlcədən təxminləmək üçün intuiasiyanızdan yararlanın.

Yaxınlarınızdan və ya həmkarlarınızdan birinin həyatındakı problem sizi narahat edə bilər. Həmin adama dəstək olun, kömək edin.

Günün ikinci yarısı prinsipial mövqelərin nümayişi, ətrafınızdakı insanlarda kəskin qıcıq yarada biləcək ierarxiyanın qurulması üçün əlverişli deyil. Hansısa işlər plana uyğun getməzsə, münaqişəli situasiyalardan yayının.

Axşam saatları şəxsi münasibətlər üçün sınaq zamanıdır. Sevdiyiniz insanla söhbətdən yayınmayın.

Əqrəb - hadisələr paradoksal məcrada inkişaf edə bilər. Olayları tələsdirməyin, avantüralara qatılmayın, riskli layihələrdə iştirak etməyin. Təhlükəsiz şəraitdə qalmağa çalışın. Cari problemlərin çözülməsində irəliləyə bilərsiniz.

Günün ikinci yarısında məramlarınızın konstruktiv olmasına çalışın. Dağıdıcı təmayülləri gücləndirməyin. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan biri ilə münasibətlərdə problemlər yaranarsa, durumu araşdırın.

Münasibətlərdə yeni məna kəsb edən informasiya alacaqsınız.

Qayğıkeş, səmimi olun. Liderlik məziyyətlərinizi nümayiş etdirin.

Oxatan - bələd olmadığınız sahədə özünüzü sınağa çəkməyin. Nəyisə həddən artıq istəyirsinizsə, sayıq davranın. Yaranan imkanları dəyərləndirin.

Ağır problemin çözülməsində müstəqil davranmaq istəyirsinizsə, maneələr və sədlərlə üzləşəcəksiniz. Dəstək və yardım olmazsa, işlər çətinləşəcək. Tələsməyin, düşünülmüş qərar verin.

Günün ikinci yarısında situasiyanı dəyərləndirməmiş qərar verməyin. Şərtləri qiymətləndirəndən sonra konkret addım atın.

Sizi narahat edən məsələni ailə üzvləri ilə müzakirə etmək mümkündür. Yardıma ehtiyacınız olsa da, sizdən kömək gözləyən insana dəstək olun. Qeyri-rasional insan təsiri bağışlamayın.

Səbrli olun, nüfuzunuza zərbə vura biləcək emosional qərarlar verməyin.

Oğlaq - ağır, xeyli qüvvə tələb edən gündür. Məhsuldar və effektiv çalışmaq istəyirsinizsə, kölgəyə çəkilin. Qoy, başqaları təşəbbüslə çıxış etsinlər. Bununla belə, proseslərin cari axarından kənarlaşmayın. İşdə rəhbərliklə təmasları minimuma endirin. Qəfil, mürəkkəb tapşırıq ala bilərsiniz.

Günün ikinci yarısında diqqətli olun. İşlərin plan üzrə olmasına can atın. Travma, qəza və ya avadanlığın sıradan çıxma riski var. Yaxın ətrafınızdakı insanların ideyalarından bəhrələnə bilərsiniz. Məqsədləri və prioritetləri dəqiqləşdirin.

Axşam saatlarında kənar təsirlər, təzyiqlər, fəaliyyətinizi məhdudlaşdırma cəhdləri sizi sinirləndirəcək. Problemlərinizi özünüz həll edin.

Dolça - mövqelərinizdəki zəif səmtlərə diqqət yetirin. Huşyar, sayıq olun. Təşəbbüslər və risklər üçün yaxşı zaman deyil.

Planlarda dəyişikliklər qaçılmazdır. Zəif motivasiyalı qərarlar qəbul etməyin. Əhvalınızın qəflətən dəyişməsi, heç bir səbəb olmadan münaqişənin yaranması istisna deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanların istəklərinə fikir verin.

Axşam saatları məişət texnikasının təmiri üçün əlverişli zaman deyil. Alış-verişdə çox pul xərcləməyin. Müşkül məsələnin həllinə başlamaq olar.

Balıqlar - günün ilk yarısında yaranan çətin, qarışıq vəziyyətlərdə soyuqqanlı, təmkinli davranın. Ailə üzvləriniz və ya yaxınlarınızdan biri ilə bağlı xəbər alacaqsınız. Problemlər təcili həllini tələb edir. Kənar təsirlər, müdaxilələr sizi təbdən çıxarmamalıdır.

Günün ikinci yarısında qıcıqlanmayın. Dəyər verdiyiniz insanlarla münasibətlərin qayğısına qalın. Təmasları məhdudlaşdırın, ünsiyyətləri azaldın. Yeni fəaliyyət sahəsində hiperaktiv olmayın.

Axşam saatlarında yeni imkanlar yarana bilər.

