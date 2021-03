Bayram günlərində taksilərdə qiymətlər artıb? - VİDEO

Adətən bayram ərəfəsində və bayram günlərində bölgələrə taksiylə sərnişin daşınmasında qiymət artımı müşahidə edilirdi.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, hal-hazırda bayram günü olsa da, bölgələrə sərnişin daşıyan taksilərdə qiymət artımı yoxdur.

Bunu taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar da təsdiqləyirlər. Sürücülər bunu sərnişinlərin azlığı ilə əlaqələndirirlər.

Taksi sürücüləri deyirlər ki, bu il vətəndaşlar bayramdan 4-5 gün əvvəl rayonlara üz tutublar. Buna səbəb də ölkədə sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsi ehtimalı olub.

Sərnişinlər də qiymətlərin dəyişmədiyini söyləyiblər.

Taksi sürücüləri bildiriblər ki, yaxın günlərdə də qiymətlərin dəyişəcəyi gözlənmir.

