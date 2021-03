Rusiyanın bizə satdığı qırıcıların sursatı yox idi - Nikol Paşinyan

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl Rusiyadan alınmış “Su-30CM” qırıcı təyyarələri döyüş sursatına malik olmayıb.

Bu barədə Metbuat.az “Aysor.am”a istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, baş nazir bununla keçmiş baş hərbi müfəttiş, general-polkovnik Movses Akopyanın Ermənistan Rusiyadan döyüş sursatları olmayan “Su-30SM” təyyarələri alması barədə açıqlamasını təsdiqləyib.

"Bizi ittiham edirlər, soruşurlar ki, niyə təyyarələr aldıq? Bəli, biz təyyarələri aldıq, bəli, müharibəyə qədər raketləri almağa müvəffəq olmadıq. Yaxşı, təyyarələri siz (əvvəlki hakimiyyət-red) alardınız və biz də raketləri alardıq", - Paşinyan deyib.

Xatırladaq ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra istefaya gedən Movses Akopyan hələ 19 noyabr 2020-ci ildə keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, Paşinyan silahlanma planını dəyişdirib.

"Su-30SM" qırıcı təyyarələri aldılar. "Su" təyyarələri bizə lazım deyildi. Bu təyyarələr burada sursatlarsız qalıb. Rusiyanın hökumətin qərarına əsasən, həmin qırıcıların döyüş sursatlarının ikinci ölkəyə satışı qadağandır", - Akopyan deyib.

Lakin elə həmin gün Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi təkziblə çıxış edib. Nazirlik iddia edib ki, Akopyanın bəyanatları nəinki həqiqətə uyğun deyil, həm də dövlət sirridir. Nazirlik “Su-30SM” təyyarələrinin döyüş sursatlarına malik olmaması barədə iddiaları yalan adlandırıb.

Lakin Nikol Paşinyanın dünənki açıqlaması generalın haqlı olduğunu üzə çıxarıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.