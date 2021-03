Məşhur opera müğənnisi, SSRİ-nin Xalq artisti Yevgeni Nesterenko vəfat edib.

Bununla bağlı Rusiya KİV məlumat yayıb.

Bildirilibki, mədəniyyət xadimi Vyanada koronavirusdan dünyasını dəyişib.

83 yaşlı müğənni bir müddət əvvəl ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

Qeyd edək ki, 1938-ci ildə Moskvada anadan olmuş Nesterenko ömrünün son illərini Rusiya ilə yanaşı Vyanada yaşayıb.

O, Rusiyada dəfn olunacaq.(oxu.az)

