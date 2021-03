Ermənistanda son sutka ərzində 586 nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə COVID-19-a yoluxanların ümumi sayı 183 713 nəfərə çatıb.



Ermənistanda koronavirusdan bir gündə 16 nəfər ölüb, bununla pandemiya qurbanlarının sayı 3348-ə yüksəlib.



Koronavirusa yoluxmuş, lakin digər xəstəliklərdən ölənlərin sayı 857 nəfərdir. Aktiv xəstələrin sayı 11 219 nəfər təşkil edir

