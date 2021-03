Azərbaycan Respublikasında 20 mart tarixində yeni koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı 12,283 nəfər vaksinasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki , Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən məlumata görə, hazırkı dövrədək ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına qarşı 482,664 nəfər peyvəndlənmə prosesində iştirak edib.

Vaksinasiya Respublikamızın bütün rayonlarında uğurla davam etdirilir.

