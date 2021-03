Gəncə şəhərində daha bir həkim dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, uroloq-cərrah, professor Yunis Nəbiyev ürək tutmasından ötən gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Məlumat üçün bildirək ki, mərhum Gəncə şəhər Təcili Tibbi Yardım xəstəxanasında çalışıb və ən tanınan həkimlərdən biri olub.



