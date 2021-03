Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Qarabağdan çıxarılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan ordusunun keçmiş mətbuat katibi polkovnik Senor Asratyan "Facebook" hesabında paylaşım edib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altında olan Qarabağ ərazisindən bütün erməni silahlı birləşmələri çıxarılır.



