"TV8"də yayımlanan "Survivor" yarışmasında dünyaca məşhur amerikalı müğənni Ceyson Derulo qonaq olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə proqramın aparıcısı və kanalın sahibi Acun Ilıcalı sosial şəbəkədə məlumat verib.

O bildirib ki, Ceyson "Survivor"un birləşmə şənliyində səhnəyə çıxacaq.

