Suriyada Əsəd rejimi Hələb vilayətinin Atarib şəhərindəki xəstəxanaya hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplarla təşkil edilən hücumda xəstəxana yararsız hala düşüb.

Hücum zamanı 5 nəfər həyatını itirib, 10 nəfər isə yaralanıb. Həmçinin, ətrafdakı evlərin də yararsız hala düşdüyü bildirilir.

