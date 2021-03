Daxili işlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az nikal.org-a istinadən bildirir ki, Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin şəxsi heyət üzrə rəis köməkçisi, polkovnik-leytenant Əjdər İsgəndərov tutduğu vəzifədən azad edilib.

Daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun digər əmri ilə Ə. İsgəndərov Gədəbəy rayon Polis şöbəsində təhqiqatçı vəzifəsinə təyin edilib.

