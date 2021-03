ABŞ müdafiə naziri Lloyd Ostin Əfqanıstana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qərb mətbuatı səfəri gözlənilməz adlandırıb.

L.Ostin səfər çərçivəsində Əfqanıstan Prezidenti Əşrəf Qəni ilə də görüşüb.

İlkin ehtimala görə, görüşün məqsədi xarici qoşunların Əfqanıstandan çıxarılmasının müddəti ola bilər.

