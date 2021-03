Milli Məclisin deputatlarının koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiyasının ikinci mərhələsi başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, deputatlar qrafik üzrə koronavirusa qarşı vaksinin ikinci dozasını alacaqlar.

Qeyd edək ki, deputatların vaksinasiya prosesi könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir.

