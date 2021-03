Azərbaycan voleyboluna ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, keçmiş SSRİ-nin 10 ən yaxşı hakimindən biri hesab olunan, İttifaq yarışlarından sonra Azərbaycan çempionatlarını idarə etmiş Rəmzi Yusubov uzun sürən xəstəlikdən vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.