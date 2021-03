Azərbaycanda 40 yaş yuxarı vətəndaşların vaksinasiyasına başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq vətəndaşlar peyvənd olunmaq üçün xəstəxanlara müraciət edib.



Qeyd edək ki, vaskinasiya prosesi könüllülük prinsipi ilə aparılır.

