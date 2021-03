Portuqaliya - Azərbaycan matçının hakimləri açıqlandı

Futbol üzrə Azərbaycan millisinin DÇ-2022-nin seçmə mərhələsində Portuqaliya ilə səfər oyununa təyinatlar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Almaniyadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.

Matçın referisi Daniel Zibert olacaq. Ona yan xətt hakimləri Yan Zaydel və Rafael Foltin köməklik edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Saşa Stegemann yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, martın 24-də İtaliyanın Turin şəhərindəki "Yuventus" stadionunda keçiriləcək oyun matçı Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də start götürəcək.

