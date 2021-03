ATƏT-in yeni rəhbərliyinin Moskvada Rusiya XİN ilə görüşü keçiriləcək.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Aleksandr Qruşko Dövlət Dumasının Beynəlxalq Məsələlər Komitəsində "Rusiya - Avropa: Reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda dəyirmi masada çıxış edərkən deyib.

"Biz - ATƏT-in yeni rəhbərliyi yaxın vaxtlarda Moskvada danışıqların keçirilməsi planlaşdırılan institut rəhbərləri ilə fəal şəkildə işləyirik", -deyə o bildirib. / APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.