İraqın şimalında Novruz bayramı münasibətilə “tədbir” keçirən PKK terrorçularının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, terrorçuların ərazinin təbiətinə uyğun rəngdə geyimlər seçməsi diqqət çəkib. Bildirilir ki, terrorçular türk SİHA və İHA-larının hücumlarından yayınmaq üçün bu yola əl atıb.

Hakurk və Gara bölgələrində təşkil edilən “tədbir”də terror təşkilatının liderləri də yer alıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

