Zirəddindən Azərbaycanla bağlı ŞOK PROQNOZ: Fəlakətlər ili olacaq / VİDEO

Tanınmış ekstrasens Zirəddin Rzayev dünyanı cənginə alan koronavirusun bitəcəyi tarixi açıqlayıb.

"Demişdim ki, yayın axırı, payızın əvvəlində virus bitməlidir. Doğurdan da, ayın sonunda virusa yoluxma azaldı. Moskvadan gedən həkimlər artıq Azərbaycandan geri qayıtdı. Bu virusun il yarım-iki il davam edəcəyini görürəm.

Zamanında tədbirlər görülərsə, bu, o qədər də qorxulu virus deyil. Aprel-may ayında virus Azərbaycanda minimum həddə düşəcək", - deyə ekstrasens söyləyib".

Zirəddin Rzayev bildirib ki, 2021-2022-ci illərdə Azərbaycanda zəlzələ baş verə bilər: "Bu illər Azərbaycan üçün təbii fəlakətlərlə bağlı aktiv illərdir. Yeraltı təkanlar və daşqınlar olacaq". / Sfera

