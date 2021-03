SON DƏQİQƏ: İki təyyarə havada toqquşdu - DÜNYA ŞOKDA

Tayvanda dəhşətli qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, orduya məxsus iki F-5E döyüş təyyarəsi havada toqquşub. Məlumata görə, Sakit okeanı üzərində baş verən qəzadan bir neçə saniyə əvvəl pilotlar katapult edib. Onlardan biri quruya düşməyi bacarıb. Digəri itkin düşüb. Bildirilir ki, 4 təyyarə təlim məqsədilə havaya qalxıb. Onlardan 2-si havaya qalxandan bir neçə dəqiqə sonra naməlum səbəbdən bir-birilə toqquşub. Təyyarələrin qalıqlarının bir hissəsi quruya səpələnib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Tayvan ordusuna məxsus F-5E təyyarəsi və hərbi helikopter qəzaya uğramışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

