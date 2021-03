Dağıstanın Rutulski rayonunda güclü qar uçqunu baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində yollar bağlanıb. 9 yaşayış məntəqəsi ilə əlaqə kəsilib. İtki və dağıntı barədə məlumat yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

