İngiltərədə etiraz aksiyaları başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təhlükəsizlik qüvvələrinə və Daxili İşlər Nazirliyinə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi nümayişçiləri qəzəbləndirib. Etirazçılar asayiş keşikçilərinə və polis mərkəzinə hücum ediblər. Tərəflər arasında qarşıdurma baş verib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.