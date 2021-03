Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Çində səfərdə ikən taxdığı maskanın üzərindəki yazı birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, nazir üzərində “FCKNG QRNTN” (“lənətə gəlmiş karantin”) slenqi yazılmış maska taxıb.

Məlumata görə, bu qoruyucu maskanı ötən gün ona ad günü münasibətilə jurnalistlər hədiyyə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.