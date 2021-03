"Balam quş kimi uçub getdi" - Nazpəri Dostəliyeva / FOTO

"Oğlum, valideynlərimin və qardaşımın dəfn olunduğu Qobustan qəbirstanlığında torpağa tapşırılacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri news24.az-a açıqlamasında Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva deyib.

Oğlunun vəfatının şokunu yaşayan sənətçi onun ölümünün ani olduğunu bildirdi: "Oğlum quş kimi yanımdan ucub getdi. Xalasıyla, mənimlə deyə-gülə getdi balam. Təcili yardım gələnə qədər canını tapşırdı".

"Elə bil, cənnət quşu idi... Deməli, həyatıma bu da yazılıbmış"..."- deyən sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilmədi.

Qeyd edək ki, Xalq artistinin oğlu bu gün günorta saatlarında ürək çatışmazlığından vəfat edib.

