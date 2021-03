Əri tərəfindən şiddətə məruz qalan qadının şikayəti nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib.



Qeyd olunub ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumat dərhal nəzarətə götürülüb, araşdırma başlanılıb. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcək.



Həmin qadının əri tərəfindən ağacla döyülərək şiddətə məruz qaldığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.