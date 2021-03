"Laypsiq" Məhəmmədi heyətinə qatdı

"Laypsiq” heyətinə yeni futbolçu qatıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Bundesliqa təmsilçisi Fransanın "Strasburq” klubunun müdafiəçisi Məhəmməd Simakanı rənglərinə bağlayıb.

Bu barədə sözügedən klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. 21 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb.

Fransalı futbolçu yeni komandasına cari mövsümün sonunda qoşulacaq. O, "Laypsiq”də "2” nömrəli formanı geyinəcək.

Qeyd edək ki, bu mövsüm "Strasburq”un heyətində 19 oyunda meydana çıxan Məhəmməd Simakan 1 qol vurub, 1 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. O, Fransanın U-20 millisinin də üzvüdür. (fanat.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.