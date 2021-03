Azərbaycanda adətən nazirlər zəngin və dəbdəbəli həyat tərzləri ilə gündəmə gəlirlər.

Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadla xəbər verir ki, sosial şəbəkədə ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayevin adi vətəndaşlarla təyyarədə səfər etdiyini göstərən video yayılıb.

Görüntülərdə M. Babayevin "biznes-klass”da deyil, "ekonom-klass”da səfər etdiyi görünür.

ETSN rəhbərliyinin bu davranışı sosial şəbəkədə müsbət qarşılanaraq təqdirəlayiq hərəkət kimi dəyərləndirilib.

