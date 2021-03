Azərbaycanda stolüstü kompüterlərin istehsalı 28 dəfə artıb

Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda kompüter, elektron və optik məhsulların, elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahələrində 29,6 mln manatlıq məhsul istehsal olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlki ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 3,0 dəfə, elektrik avadanlıqların istehsalı isə 6,2 % artıb.

Dövr ərzində əvvəlki ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə stolüstü kompüterlərin istehsalı 28,3 dəfə, 1000 V-dək gərginlik üçün hesablanmış elektrik cərəyanı naqillərinin istehsalı 42,1 %, 1 kV-dan çox gərginlik üçün elektrik cərəyanı naqilləri isə 4 % artıb.

