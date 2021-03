Son 10 ilin ən yaxşı futbol klubları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cədvəldə 2011-2020-ci ilin nəticələri yer alıb.

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (İFFHS) siyahısına 140 klubun adi daxil edilib. Azərbaycan burada yalnız bir klubla təmsil olunub.

“Qarabağ” dünyada 98-cidir. Azərbaycan çempionu 1149,5 xala malikdir.

Cədvələ İspaniya nəhəngləri başçılıq edir. “Barselona”nın 2877, “Real”ın 2782 xalı var. 3-cü olan Almaniya “Bavariya”sı 2594,5 xal toplayıb. (APA)

