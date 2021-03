Bakıda ata qızına zəhərli iynə vuraraq öldürüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsində baş verib.

62 yaşlı Hacıağa Salmanov 35 yaşlı qızı Gülnar Salmanovanın yaşadığı evə gələrək övladına zəhərli iynə vuraraq öldürüb. H.Salmanov saxlanılıb.



Faktla bağlı Xəzər rayon Prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

