Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Pakistan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "Twitter" səhifəsində paylaşım edilib.



"Pakistan Günü münasibətilə qardaş Pakistan xalqına davamlı sülh, inkişaf və rifah üçün ən səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Azərbaycan və Pakistan ortaq inanc və irsin möhkəm təməlləri üzərində qurulmuş yüksək səviyyəli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə malikdir”, - deyə təbrikdə qeyd olunub.

