Xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın oğlunun dəfn mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumla vida mərasiminə bir çox məşhur sima qatılıb.

Xatırladaq ki, Xalq artistinin oğlu Əli Quliyev 41 yaşında ürək çatışmazlığından vəfat edib.

