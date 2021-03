Görün Bakıda lüt gəzən qadın kim imiş - AÇIQLAMA / VİDEO

Bakıda naməlum qadın mərkəzi küçələrdə alt paltarında gəzməsi ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Onun bu davranışı birmənalı qarşılanmayıb və müzakirələrə səbəb olub.

Unikal.org-un yaydığı məlumata görə, Səbail RPİ-nin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı şəxsin 2000-ci il təvəllüdü Sumqayıt sakini olduğu müəyyən olunub.

Qadın polis tərəfindən saxlanılıb, profilaktik söhbət aparıldıqdan sonra isə sərbəst buraxılıb.

O, əməlindən peşman olduğunu bildirib.

