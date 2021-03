Sabah Türkiyədə "AK parti"nin yeddinci növbədənkənar konqresi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurultayda bir sıra mühüm qərarlar qəbul ediləcək.

Həmçinin 8-ə yaxın nazirin də vəzifədən kənarlaşdırılacağı gözlənilir. Bundan əlavə, konqresdə prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2023-cü il üçün manifesto və yol xəritəsini açıqlayacaq.

Partiyanın başqan yardımçısı Mahir Ünal açıqlamasında bildirib ki, Prezident komandasıyla bərabər yeni tənzimləmələr həyata keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.