Çərşənbə günü Çin Xalq Respublikasının Sincan Uyğur Muxtar Bölgəsində 5.4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin episentri 360 min insanın yaşadığı Hoçen şəhərindən 252 km cənub-şərqdə yerləşib. Yeraltı təkanın ocağı isə 30 km dərinlikdə olub.

İtki və dağıntı barədə məlumat verilməyib.

