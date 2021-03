Corc Siqal vəfat etdi

Hollivud aktyoru, iki dəfə "Qızıl qlobus" mükafatı laureatı olmuş Corc Siqal dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyorun həyat yoldaşı Soni Siqala istinadən “Deadline” internet portalı bildirib.

Məlumata görə, o, 87 yaşında vəfat edib.

"Ailə dərin hüznlə bildirir ki, bu səhər Corc Siqal koronar şuntlama əməliyyatından sonra səhhətindəki ağırlaşmalardan ölüb", - “Deadline” Soni Siqaldan sitat gətirib.

Corc Siqal “Oskar” və BAFTA mükafatlarına namizəd olub.

Aktyor 1965-ci ildə “Axmaqların gəmisi” filmində çəkilib. O, 1966-cı ildə “Virciniya Vulfdan kim qorxur?” filmindəki roluna görə “Oskar” mükafatına namizəd olub. Corc Siqal eyni zamanda “Kvillerin memorandumu”, “Remagen körpüsü”, “Oğurlanmış daş”, “Sevmək”, “Dik və Ceynin məzəli sərgüzəştləri” filmlərində uğurlu rolları ilə populyarlaşıb.

O, 1989-cu ildə “Gör kim danışır”, 1990-cı illərdə “Dəb jurnalı” teleserialdakı rolu ilə yenidən məşhurlaşıb. Aktyor habelə digər filmlərdə də ona tapşırılan rolları uğurla oynayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.