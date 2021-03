Türkiyədə qətlə yetirilən azərbaycanlı "qanuni oğru", "Lotu Quli" kimi tanınan Nadir Səlifovun məzarının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbulda dəfn edilən Nadir Səlifovun məzarı önünə 8 guşəli ulduz formasında əkililər düzülüb. Səkkiz guşəli ulduz kriminal aləmin əsas simvollarından biri hesab olunur

Qeyd edək ki, o, ötən il yaxın adamı Xan Əhmədlinski (Xəqan Zeynalov) tərəfindən Antalyada yerləşən oteldə sui-qəsd nəticəsində qətlə yetirilib.(azxeber.com)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.