Bir neçə gündür ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında toyların keçirilməsinə icazə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Bildirilir ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən restoranlara qonaqların sayı 40 nəfər olmaqla toy məclislərini təşkil etmək icazəsi verilib.(Baku TV)

