Daha bir Vətən müharibəsi şəhidimizin övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, şəhid Nadir Nadirlinin övladı dünyaya gəlib. Qız uşağına Nadya adı verilib.

Qeyd edək ki, Füzuli uğrunda canından keçən şəhid N.Nadirli 1993-ü ilin mart ayının 23-də doğulub. Onun ötən gün dünyaya gələn körpə atası ilə eyni gündə doğulub.

