Uşaqların peyvəndlənməsi ilə bağlı cəmiyyətdə müxtəlif təzadlı fikirlər dolaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, peyvənd dövlət poliklinikalarında pulsuz oldu halda baha qiymətə özəl tibb müəssisələrini seçənlər kifayət qədərdir.

Özəl tibb müəssisələrinə üz tutan valideynlərin bu seçimi doğrudurmu? AZTV-nin əməkdaşları bu suala cavab tapmağa çalışıb.

