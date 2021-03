Azərbaycanda qızıl bazarında qiymətlər artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku.TV-nin hazırladığı süjetdə, ölkədə bir ilə yaxındır müşahidə edilən pandemiyanın qızıl bazarındakı qiymətlərə mənfi təsir etmədiyi bildirilib.

Ölkədə toyların olmaması belə qızıl bazarına təsir etməyib. Satıcıların sözlərinə görə, yaxın bir illə müqayisədə qiymətlərdə artım müşahidə olunur.

Qeyd edək ki, dünya bazarında da qızılın qiymətində artım müşahidə edilir.

