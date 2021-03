Dolların möhkəmlənməsi manatı ucuzlaşdıracaqmı? – AÇIQLAMA

''Qlobal valyuta bazarında dolların məzənnəsinin möhkəmlənməsi müşahidə olunmaqdadır. Avro da dollara nisbətən dəyər itirməkdədir''.

bunu iqtisadçı millət vəkili Vüqar bayramov bildirib.



Onun sözlərinə görə, bir müddət əvvəl 1 avro almaq üçün 1.20 dollar ödəmək lazım idisə, indi məzənnə 1.18-dək azalıb:

“Bugünkü birja nəticələrində dollar, demək olar, bütün səbət valyutalara nisbətən möhkəmlənib”.

V. Bayramov bildirib ki, Türkiyə lirəsindən sonra şimal qonşumuzda da milli valyuta dollar qarşısında dəyərsizləşib:

“Belə ki, 1 həftə öncə 1 dollar üçün 72 rubl ödəmək lazım idisə, indi bu rəqəm 76 rubladək dəyişib. Dolların səbət valyutalara nisbətən dəyər qazanması Birləşmiş Ştatlarda yeni fiskal stimullaşdırma paketi hazırlaması və Federal Ehtiyatlar Sisteminin (FES) monetar siyasəti normallaşdırmaq cəhdləri ilə bağlıdır”.

Deputat qeyd edib ki, bu arada “Fitch” agentliyi ABŞ üçün 2021-ci ildə iqtisadi artım proqnozunu 4,5 faizdən 6,2 faizədək yüksəldib:

“Bununla yanaşı, bir sıra ölkələrdə o cümlədən Rusiya və Türkiyədə milli valyutaların ABŞ puluna nisbətən ucuzlaşmasının yerli spesifik səbəbləri də var”.

O vurğulayıb ki, Azərbaycanda valyuta bazarında Mərkəzi Bankın intervensiyası hələ də həlledici olaraq qalmaqdadır: “Bu baxımdan, qlobal valyuta bazarındakı dəyişikliklər fonunda manatın məzənnəsinin necə dəyişməsi yenə də Mərkəzi Bankın mövqeyindən asılı olacaq”.

