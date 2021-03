Kürdəmir rayonunda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Babək prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, KIA markalı avtomobil “VAZ-2106” markalı maşınla toqquşub. Nəticədə “VAZ-2106” markalı maşının sürücüsü və sərnişini yüngül xəsarət alıb.

Fakt bağlı araşdırma aparılır.

