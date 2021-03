Aparıcı Xədicə Sənanqızı artıq bir neçə gündür AzTV-də yayımlanan "Gün başladı" proqramına çıxmır.

Metbuat.az "axşam.az"a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb aparıcının koronavirusa yoluxmasıdır.

Xədicəni həmkarı Günay Novruzqızı əvəzləyir. O bildirib ki, X.Sənanqızı müalicə alır, səhhəti getdikcə yaxşılaşır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.