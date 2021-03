Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) VII qurultayı keçirilib.

Metbuat.az trendə istinadən xəbər verir ki, qurultayda Rəcəb Tayyib Ərdoğan yenidən AKP sədri seçilib.

Partiya sədrliyinə yeganə namizəd olan R.T.Ərdoğana 1428 qurultay nümayəndəsi səs verib.

Partiyanın İdarə Heyətinin 75 nəfərlik yeni tərkibi də təsdiqlənib.

