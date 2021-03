Dünən Rusiyanın Mozdok şəhərində tanınmış idmançı, FCF-MMA versiyası üzrə ikiqat çempion Alan Hadziyev qətlə yetirilib.

Metbuat.az day.az-a istinadən xəbər verir ki, həmin anları əks etdirən videogörüntülər yayılıb.

Görüntülərdə əlində bıçaq olan şəxsin Alan Hadziyevə zərbələr endirdiyi müşahidə edilir.

Hadisə vaxtı orada olan qaydasız döyüşçünün qardaşı qatilə hücum edərək ona ağır xəsarət yetirib.

Xəstəxanaya yerləşdirilən yaralı orada keçinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.