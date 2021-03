İsraildən GÖZLƏNİLMƏZ HƏMLƏ gəlir: Türkiyə ilə birləşib İranı... - ŞOK PLAN

“İsrail Türkiyə ilə əlaqələri bərpa etməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin nüfuzlu “Haaretz” qəzeti belə çağırışla çıxış edib. İsrailli siyasətçilərə “Artıq Türkiyə ilə yenidən dost olmağın vaxtı çatlb” çağırışı edən qəzet, münasibətlərin bərpasının Təl-Əviv üçün önəmli olduğunu vurğulayıb. Məqalədə qeyd olunur ki, əlaqələrin bərpası İranın regiondakı təsirini tamamilə azaldacaq. Müəllifə görə, Təl-Əviv də bunun üçün çalışır. Məqalədə bildirilir ki, Türkiyə ilə İran düşmən deyil. Amma Ankara və Tehranın Suriya və İraqdakı mövqeləri üst-üstə düşmür:

“Ərdoğan İsrail ilə əlaqələri bərpa etməyə normal yanaşır. ABŞ adminstrasiyası da bu məsələdə Ankaraya təzyiq göstərməyə çalışır. Yenidən güclü diplomatik əlaqələrin qurmağın vaxtıdır”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.