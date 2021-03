Türkiyədə məsciddə törədilən oğurluq hadisəsi müşahidə kameraları tərəfindən lentə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc məsciddəki qutudan əşyaları oğurlayıb. Məlum olub ki, türkiyəli təkcə məsciddə deyil ətrafdakı obyektlərdə də oğurluq edib. Şübhəlinin kimliyi müəyyən edilib. O, polis tərəfindən saxlanılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

